Vitória e Mancini chegam a acordo e técnico renova por 1 ano

O técnico Vagner Mancini está confirmado na Toca do Leão em 2016. O treinador chegou a um acordo com rubro-negro após encontro com dirigentes do clube, em um hotel de Ribeirão Preto (SP), na manhã desta sexta-feira, 4. O novo contrato de Mancini é válido até o fim da próxima temporada.



"A grande identificação que tenho pelo Vitória e a visão da diretoria do clube pesaram demais nessa escolha. Teremos totais condições de fazer um grande ano em 2016 e agradeço em especial ao torcedor do Vitória por todo o apoio dado em 2016", afirmou Mancini em nota divulgada pelo clube.



Contratado depois de um primeiro semestre conturbado - quando o Leão acumulou as eliminações no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil -, Mancini foi um dos principais nomes do rubro-negro na segunda parte do ano. Na ocasião, o Vitória conseguiu conquistar o principal objetivo da temporada - o acesso à Série A do Brasileirão - e Mancini foi considerado o melhor treinador da competição.



Ele agora dará continuidade à sua terceira passagem pelo Leão. A primeira foi em 2008, quando substituiu Vadão. Na época, ele conquistou o campeonato baiano e teve um bom início no Brasileiro. O treinador até cogitou brigar por uma vaga na Libertadores, mas o time caiu de rendimento no segundo turno da competição.



Já em 2009, durante o Campeonato Baiano, o treinador aceitou uma proposta do Santos, e mudou de clube. No mesmo ano, ele foi demitido do time paulista após derrota por 6 a 2 para o próprio Vitória. Meses depois, ele retornou à Toca do Leão para substituir Paulo César Carpegiani.



No fim da temporada, o técnico acertou com o Vasco, mas ficou no time carioca apenas até o fim de março do ano seguinte. Depois ele passou por Guarani, Ceará, Cruzeiro, Sport, Náutico, Atlético-PR e Botafogo.

