Vitória e Londrina fazem jogo de 'seis pontos' contra o Z-4

Depois de duas partidas fora de casa, o Vitória retorna ao Barradão para dar sequência na luta para se afastar da incômoda zona de rebaixamento. O compromisso será nesta sexta-feira, 18, às 21h30, contra a equipe do Londrina, que não vive boa fase na competição. Por outro lado, o Leão atravessa uma invencibilidade de quatro jogos sem perder na competição.

Assim, é possível dizer que o Vitória vive um momento de reabilitação na Segundona. Após a chegada do comandante Geninho, o Rubro-Negro conseguiu sair da 18ª colocação e pular três posições na tabela. Atualmente, a equipe se encontra em 15º, com 33 pontos, podendo ultrapassar Oeste, Guarani e Cuiabá ainda nesta rodada, a depender dos resultados destas equipes.

Por isso, a necessidade é de que o Leão trate cada duelo como se fosse o último, como afirmou o lateral-esquerdo Thiago Carleto em entrevista coletiva na tarde desta quinta, 17. "Quem tem que pensar em futuro é o Bragantino, que está brigando para subir. A gente tem que pensar no jogo como uma final. Não tem que ficar olhando tanto para a tabela. Estar no Z-4 é complicado [...] A gente pede o apoio do torcedor, precisa dele do nosso lado. Dentro de campo, não tem cansaço, não tem nada. Tem um time que vai brigar em cada centímetro de campo".

Questionado sobre a situação do Londrina no campeonato, Carleto preferiu não entrar em detalhes, mas afirmou que, nesta reta final, não se pode encarar nenhum adversário como 'jogo fácil'.

"Temos que saber separar as coisas, porque a gente vive uma realidade diferente. Essa pergunta é inevitável, porque é o nosso próximo adversário. Sabemos que iremos enfrentar uma equipe que, assim como o Criciúma, está ali na zona de rebaixamento, e vocês viram como foi difícil. Uma equipe que tem vários problemas, mas nós também temos os nossos. Quando entra em campo, é 11 contra 11. É um problema deles, a gente se isenta, e vamos nos preocupar com os nossos", garantiu o lateral.

Desfalques e reforços

Para o confronto, o técnico Geninho terá problemas no setor de meio-campo. Em decorrência de lesões, a dupla principal de volantes do Vitória - Baraka e Lucas Cândido - não poderá entrar em campo.

Em contrapartida, o time ganhou o reforço de Rodrigo Andrade, que se recuperou de um trauma no pé e volta a ficar à disposição após duas partidas de ausência.

Má fase do Londrina

Nas últimas 16 partidas em que disputou, o time comando pelo técnico Mazola Júnior venceu apenas duas vezes, empatando três e perdendo outros 11 duelos. O baixo rendimento gerou revolta até do presidente da equipe paranaense que, após a derrota em 2 a 1 para o Operário-PR, no último sábado, 12, disparou contra os próprios atletas em entrevista coletiva.

"Quero pedir desculpas para o nosso torcedor pela vergonha que passamos. Me sinto envergonhado porque, perder para os reservas do Operário-PR, o time merece cair mesmo. Eu não culpo os jogadores, culpo eu mesmo por contratar essas porcarias", afirmou Sérgio Malucelli.

Durante as críticas, o gestor ainda afirmou que 'faria uma limpa' no elenco, porque não acreditava na capacidade dos atletas de se salvarem do rebaixamento, e sim, em um milagre. No dia seguinte a declaração, três jogadores foram dispensados do clube, todos eles do setor defensivo: os zagueiros Diogo Silva e Wallace Acioli e o lateral-esquerdo Juninho, que vestiu a camisa do Leão até meados desta temporada.

Retrospecto das equipes

Conforme dados estatísticos do site Ogol, Vitória e Londrina se enfrentaram apenas duas vezes em toda a história, com um triunfo para cada lado. A primeira vez que as duas equipes duelaram foi há 38 anos, pelo Brasileirão de 1981.

Na ocasião, o Leão aplicou 3 a 1 no time paranaense. Os gols da partida foram marcados por Zé Augusto, Fernando (contra) e José Julio, para o Rubro-Negro. Paulinho descontou para o Londrina.

A segunda partida entre as equipes aconteceu justamente nesta temporada, em duelo válido pelo primeiro turno da Série B. No Estádio do Café, o Londrina devolveu os mesmos 3 a 1 na equipe baiana, pela 11ª rodada da competição. Dagoberto e Anderson Oliveira (duas vezes) balançaram as redes para o time da casa e Gedoz anotou o gol para o Vitória.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

