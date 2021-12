Vitória e Jacuipense empatam em 1 a 1 no Barradão

Vitória e Jacuipense fizeram um jogo bastante equilibrado e acabaram empatando em 1 a 1 na noite desta quinta-feira, 31,, no estádio Barradão, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Vale ressaltar que o técnico Marcelo Chamusca utilizou um time alternativo na partida, recheado de jogadores reservas e atletas do sub-23.

O atacante Marcelo Nicácio inaugurou o placar para o Leão do Sisal na primeira etapa, enquanto o meia atacante Nickson, em cobrança de pênalti, igualou o marcador para o Leão ainda nos primeiros 45 minutos. O Rubro-Negro volta à campo diante do Bahia, no próximo domingo, 3, às 17h, em duelo da Copa do Nordeste.

O confronto começou pegando fogo no Manoel Barradas e a Jacuipense abriu o placar logo aos 5 minutos. Após bom lançamento do zagueiro Lídio, o lateral Paulinho recebeu na direita e cruzou com perfeição para Marcelo Nicácio. O ex-atacante do Leão cabeceou muito bem e anotou o gol dos visitantes.

Aos 32 minutos, o meia Mayron colocou o goleiro rubro-negro pra trabalhar novamente. O jogador da Jacuipense arriscou um chute de fora da área e Caíque espalmou a bola para escanteio.

Em seguida, o Leão empatou a partida. Nickson fez boa jogada, driblou o zagueiro Lídio, que o derrubou na entrada da área. No entanto, o juiz da partida acabou assinalando pênalti. Na cobrança, o meia atacante rubro-negro deslocou o goleiro, colocando a bola de um lado e o arqueiro do outro.

Já no início da segunda etapa, a equipe do treinador Marcelo Chamusca começou melhor, tomando as ações do meio de campo. Porém, a primeira chance foi da Jacuipense, através do lateral Vicente que chutou uma bola próximo à meta rubro-negra.

Com 22 minutos, o Leão teve a chance da virada, mas Léo Ceará desperdiçou. O centroavante saiu de frente com o goleiro Marcelo, mas preferiu se jogar, pedindo falta que o juiz não marcou.

A útima chance de perigo da partida foi do Leão do Sisal. Aos 34 minutos, o meia atacante Thiaguinho fez um "samba" na área do Vitória e finalizou para grande defesa do goleiro Caíque.

Sem mais oportunidades de gols de ambos os lados, o duelo no Barradão acabou empatado em 1 a 1.

