Vitória e Inter estreiam no 2º turno às 19h30

O assunto está batido e a preocupação estampada nos rostos dos jogadores. De fato, o Leão tem de reagir no Brasileirão para não correr o risco de beirar a zona de rebaixamento da competição.

Só que o Vitória está acostumado com as adversidades desta Série A e isso motiva para conseguir um triunfo, nesta quinta-freira, às 19h30, contra o Internacional, em Novo Hamburgo, que fica a 42 quilômetros de Porto Alegre.

Pare um pouco e pense nas seguintes partidas: Vitória 3x2 São Paulo; Vitória 2x1 Portuguesa e Vitória 3x1 Ponte Preta. Notou alguma coincidência? Você pode dizer que os confrontos foram no Barradão. E está certo. No entanto, o foco é mostrar que o Leão saiu atrás no placar nesses duelos e teve força para reagir e virar o marcador. Só o Atlético Paranaense - em quatro oportunidades - fez isso mais que o rubro-negro baiano.

Quem busca dar a volta por cima é o volante Neto Coruja. De volta ao time titular após quase três meses entre a reserva e o departamento médico, ele quer ter uma sequência de jogos. So este ano, foram cinco contusões.

Maxi Biancucchi foi vetado pelo departamento médico - Marquinhos atuará no ataque - e, por isso, Coruja formará a trinca de volantes com Michel e Cáceres. A última partida que ele começou jogando foi contra o Grêmio, dia 6 de junho. Diante do Atlético Mineiro, no último sábado, entrou no decorrer do jogo.

adblock ativo