Vitória é goleado por 4 a 1 e segue na zona de rebaixamento

Parecia que o Vitória ia embalar o segundo triunfo seguido fora de casa. Saiu na frente do placar, dominou boa parte do primeiro tempo, se adaptou bem ao gramado sintético, mas uma substituição emergencial mudou a história do jogo. Foi quando o meia Lucho Gonzaléz sentiu contusão e saiu do jogo para a entrada de Nikão.

O ex-jogador do Leão entrou em campo, deu assistência, fez gol e foi o maior responsável pela virada com goleada do Atlético-PR, por 4 a 1, neste domingo, 25, na Arena da Baixada, em Curitiba. O próximo compromisso do Rubro-Negro – que continua em 18º, dentro da zona de rebaixamento – será diante do rival Bahia, no próximo domingo, às 16h, no Barradão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O início forte do Vitória deixou no ar a sensação de que o time poderia vencer tanto o Furacão quanto o seu domínio no gramado sintético da Arena. Doce ilusão. A equipe veio para o jogo com algumas modificações em relação ao encontro com o Santos, no Barradão. Entre elas, a volta do atacante Neilton ao time titular.

O jogador foi o mais atuante pelo lado do Leão, e tratou de justificar sua titularidade logo aos três minutos do primeiro tempo. Deu bom passe para Gabriel Xavier perder na cara do gol, aos três minutos.

Depois, sofreu a falta na entrada da área que originou o golaço do zagueiro Fred, aos 16 minutos. O zagueiro cobrou a bola no ângulo e não deu chances ao arqueiro adversário. Golaço!

Mas, após o gol, a intensidade do jogo diminuiu, sobretudo a do Vitória. Foi nesse cenário de jogo morno que o meia Nikão entrou na partida e modificou completamente a história do duelo. Ele substituiu Lucho González, que sentiu contusão aos 29.

E saiu dos pés de Nikão a cobrança perfeita de escanteio para o gol de empate de Wanderson, de cabeça, aos 43, numa falha bisonha do goleiro Fernando Miguel – ele saiu de forma estabanada para tentar defender a bola e o zagueiro apenas testou para o gol livre.

A influência de Nikão no resultado da partida foi ainda mais visível na segunda etapa. O Vitória, que dominou o início de jogo, parecia que a qualquer momento levaria a virada. Dito e certo. Aos oito minutos, Nikão acertou um chute rasteiro de fora da área e colocou o Leão atrás no placar.

O gol foi um baque muito grande para o Rubro-Negro, que não conseguiu mais reagir. E a maior prova disso foi que, três minutos depois, os paranaenses ampliaram em jogada de Douglas Coutinho para Éderson, que recebeu sozinho na área para fazer o terceiro. A situação ficou pior aos 35, quando o meia Matheus Rossetto enfiou o pé na bola para fazer um golaço, o quarto do time, e fechar a goleada.

*Sob a supervisão do editor interino Daniel Dórea

