Vitória é goleado pelo líder Cruzeiro no Mineirão

Uma noite para ser esquecida pelo torcedor rubro-negro. Em sua pior atuação na Série A este ano, o Vitória foi goleado por 5 a 1 pelo Cruzeiro, em partida disputada na noite deste sábado, 17, no Mineirão, pela 15ª rodada do campeonato brasileiro.

Com o resultado, o Cruzeiro assumiu a liderança provisória da competição, com 28 pontos, e torce para que o Botafogo, vice-líder com 26 pontos, não vença a Portuguesa no jogo deste domingo, 18, às 16 horas, no Canindé.

Já o Vitória deixa escapar a chance de chegar ao G-4 e permanece provisoriamente na quinta posição com 22 pontos, mas pode cair até para a décima posição, a depender dos resultados dos outros jogos da rodada.

Apenas um gol saiu na primeira etapa, com Léo marcando de cabeça, aos 10 minutos, para o Cruzeiro. Todos os outros seis gols aconteceram no segundo tempo. Mayke fez 2 a 0, aos 13 minutos. Dinei descontou para o Vitória aos 23. Mas Borges (aos 28), Ricardo Goulart (aos 33) e Vinícius Araújo (aos 39) determinaram a goleada no Mineirão.

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Santos no dia 24, sábado, às 18h30, na Vila Belmiro. Já o Cruzeiro entra em campo no mesmo dia e horário contra a Ponte Preta, em Campinas.

Fracasso - Na segunda rodada, no distante dia 29 de maio, o Vitória venceu o Náutico, em Recife, por 3 a 0. Depois disso, não ganhou mais fora de casa. Até o jogo contra o Cruzeiro, tinha sofrido quatro derrotas e um empate.

No Mineirão, foi a vez do pior fracasso de todos: 5 a 1. O técnico rubro-negro Caio Júnior já temia o poder ofensivo da Raposa e, por isso, usou uma formação mais defensiva. No entanto, o efeito foi contrário.

Fileira de gols - Com três volantes escalados por Caio Júnior, que abdicou da presença de um centroavante na equipe, o Vitória foi presa fácil para o Cruzeiro no primeiro tempo e saiu no lucro com o placar adverso de 1 a 0.

O time treinado por Marcelo Oliveira teve seis oportunidades claras de marcar, mas só conseguiu balançar a rede em uma jogada polêmico. Éverton Ribeiro cobrou escanteio para Léo finalizar de cabeça. No meio do caminho, Borges - em condição legal - tentou desviar, mas não alcançou a bola. Mesmo assim, o bandeira assinalou erradamente o impedimento. Após breve conversa com seu auxiliar, o árbitro Marcelo de Lima Henrique validou o gol cruzeirense.

Acuado, o Leão seguiu sem levar perigo à meta defendida por Fábio até os 45 minutos iniciais chegarem ao fim. No segundo tempo, Caio retornou à formação ofensiva que o Vitória vinha utilizando no restante da competição. O volante Michel foi sacado para a entrada do atacante Dinei.

Não adiantou. A derrota já era anunciada e aconteceu da pior maneira possível para o Leão, que sofreu gols em fileira. Mayke, Borges, Ricardo Goulart e Vinicius Araújo fizeram seus nomes com o apoio da frágil defesa rubro-negra. Dinei, quando o placar estava em 2 a 0, fez o de honra, em cobrança de pênalti.

