Em noite de péssima atuação, o Vitória não resistiu e foi eliminado nas quartas de finais da Copa do Nordeste, nesta segunda-feira, 8, após ser goleado pelo Fortaleza por 4 a 0, na Arena Castelão. Os gols da equipe cearense foram marcados por Junior Santos (2), Edinho e Dodô. Com o resultado, além de cair nas três principais competições disputadas no 1º semestre (Baianão, Copa do Brasil e Nordestão), o Leão chegou a 12 jogos sem vencer na temporada.

Alex Torres* Vitória é goleado pelo Fortaleza e se despede da Copa do Nordeste

Agora, o Rubro-Negro terá um longo tempo de preparação até a sua estreia na Série B do Brasileirão, que ocorre no próximo dia 27 (sábado), às 11h, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Jogo

Sem chegar com perigo ao gol do Fortaleza, o Vitória foi a apático na primeira metade do jogo. O Rubro-Negro viu o Tricolor cearense subir sua marcação e 'engolir' qualquer possibilidade de criação de seu setor ofensivo. Assim, aos 27 minutos, Junior Santos apareceu mais alto que todo o sistema defensivo do Leão e cabeceou sem chances para o goleiro João Gabriel.

A equipe baiana seguia sem conseguir criar e, menos de dez minutos depois, o Tricolor cearense ampliou. Aos 36 minutos, Osvaldo chegou até a linha de fundo com facilidade e rolou para Junior Santos marcar o segundo gol na partida.

Com o fim do primeiro tempo, a esperança do torcedor Rubro-Negro era que o treinador Cláudio Tencati conseguisse arrumar o time para a segunda etapa. Coisa que não aconteceu. Aos 4 minutos, Junior Santos puxou o ataque em velocidade, rolou a bola para Edinho e o meia, cara a cara com João Gabriel, finalizou para fora.

A situação era tão delicada para o Vitória, que a primeira finalização a gol só ocorreu aos 7 minutos da etapa final. Após falta sofrida por Dudu Vieira, estreante da noite, Neto Baiano mandou uma bomba no centro do gol, mas o goleiro Marcelo Boeck fez a defesa .

Aos 13 minutos, Osvaldo recebeu a bola após linda inversão de jogo de Edinho e acertou a trave do João Gabriel. O arqueiro Rubro-Negro apareceu mais uma vez os 21 minutos. Osvaldo avançou e rolou a bola para a aproximação de Tinga, que encheu o pé para linda defesa do goleiro.

Na metade da segunda etapa, a torcida do Fortaleza já comemorava na Arena Castelão. Com isso, aos 39 minutos, após falha da defesa da equipe baiana, Edinho saiu livre de marcação e só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes.

Aos 44 minutos, Victor Ramos parou o contra-ataque puxado por Marcinho e levou cartão vermelho. Na sequência, Dodô bateu a falta com categoria, sem chances para João Gabriel, sacramentando a goleada e eliminação da equipe Rubro-Negra.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

