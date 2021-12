Mesmo diante de um Flamengo que não almeja mais nada no Brasileirão, o Vitória mostrou toda a sua fragilidade e foi humilhado, na noite deste sábado, 29, em Manaus: 4 a 0.

Assim, continua na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Para escapar, vai ter de bater o Santos na rodada final - domingo, 30, às 16h (da Bahia) - e torcer para o Palmeiras não derrotar o Atlético-PR. Ambos jogam em casa.

Daniel Dórea Vitória é goleado pelo Flamengo e fica perto da queda

Empurrão da galera

No primeiro tempo, aproveitando o empurrão dos fãs que foram à Arena da Amazônia, o Flamengo que jogou como se precisasse desesperadamente de um bom resultado.

Na verdade, o Vitória até começou assustando no primeiro minuto de partida, mas o goleiro Paulo Victor abafou a cabeçada de Dinei.

Depois disso, quase só deu Urubu. Aos 22, o meia Everton cruzou para Elton, que não conseguiu completar para o gol.

Não fez falta. Cinco minutos depois, o mesmo Everton seria crucial para a abertura do placar após uma enorme confusão na cozinha do Leão. Gatito salvou um chute à queima-roupa de Elton, que, no rebote, cruzou para Everton cabecear. Kadu ainda imprensou a bola com a trave, mas ela entrou antes de Gatito tirar. O árbitro assinalou gol contra de Kadu.

E o tento inicial não sossegou o Fla, que chegou bem perto de ampliar o marcador aos 34 minutos, quando Nixon cruzou e Elton finalizou de primeira para acertar o travessão.

O Vitória só conseguiu controlar o jogo nos minutos finais. E fez a galera de Manaus suspirar aos 39. José Wellison - improvisado na lateral direita por conta da saída por lesão de Nino, que deu lugar ao atacante William Henrique logo aos seis minutos - cobrou lateral para a área, Dinei desviou e José Wellison testou na trave superior.

Mas o Leão teria de fazer muito mais no tempo complementar para mudar o resultado. Não foi o que aconteceu. O time seguiu errando uma quantidade enorme de passes fáceis e dando espaço para ataques perigosos do Flamengo.

O time de Ney Franco só conseguiu criar após a entrada do veloz Marcos Júnio, que chutou para boa defesa Paulo Victor aos 19. Um minuto depois, Dinei recebeu passe na marca do pênalti e foi puxado na hora da conclusão. O árbitro mandou a partida seguir e ainda advertiu o atacante do Leão pela reclamação acintosa.

Sentindo-se impotentes, os jogadores do Vitória continuaram bradando após o gol de Elton, aos 23 minutos. A expulsão de Escudero por entrada violenta logo depois e os tentos definitivos de Everton, aos 34, e Nixon, aos 40, só fizeram crescer a situação alarmante do Rubro-Negro baiano.

Revoltado com a arbitragem do embate, o capitão Richarlyson prometeu se aposentar: "Depois do jogo contra o Santos, encerro minha carreira".

