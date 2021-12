Vitória é goleado pelo Ceará e dá adeus ao Nordestão

Ainda bem, para o torcedor do Vitória, que desde quinta-feira, 27, à noite é Carnaval em Salvador. Nada melhor que sete dias de folia para esquecer uma goleada de 5 a 1 e uma decepcionante eliminação na Copa do Nordeste, novamente contra o Ceará, carrasco do Leão em 2013, na mesma etapa de quartas de final.

Difícil é constatar que o jogo foi equilibrado em sua maior parte. Apenas nos minutos finais o Vitória se perdeu em campo e viu o adversário, mais competente na hora de finalizar, golear com sobras. "Poderíamos ter tido melhor sort no jogo", disse, com razão, o técnico Ney Franco ao final da partida.

Com o triunfo em casa, o Ceará avança às semifinais, quando enfrentará o América-RN por uma vaga na grande decisão. O Vitória retorna hoje para Salvador, onde volta todas as atenções para a disputa do Campeonato Baiano, competição em que tenta o bicampeonato e que lidera a 2ª fase do torneio de maneira invicta.

O jogo

Não sabemos se a história do jogo seria diferente, mas o certo é que um gol de Bill, para o Ceará, logo aos 2 minutos do 1º tempo, deu a tônica daquele que foi um dos melhores jogos da Copa do Nordeste 2014.

O tento prematuro, feito de cabeça, após um cruzamento da esquerda, esquentou as arquibancadas do Presidente Vargas, mas não abalou o Vitória, que pacientemente sabia o momento certo de atacar e fazia um jogo equilibrado em Fortaleza. Nos contra-ataques, o time da casa levava sempre perigo.



Era questão de pouco tempo o gol de empate do Leão ou o 2º gol do Ceará, mas para azar dos rubro-negros, foi Bill que aproveitou um cochilo da zaga baiana para fazer 2 a 0, aos 29.

Só que não demorou muito para o bom volume de jogo do Vitória ser compensado com um gol. Em jogada individual, Dinei fez um belo gol, aos 36.

O ritmo da etapa final seguiu a toada dos primeiros 45 minutos. Para o Leão, bastava o empate em 2 a 2 para se classificar. Mesmo com a vantagem, o Vovô não se omitiu da responsabilidade de atacar.

Quando tudo ainda era possível, uma falha do goleiro Wilson sepultou as chances do Vitória na partida. Após um chute fraco de Assisinho, o arqueiro bateu roupa e Bill, no rebote, fez o seu terceiro na partida.

Após o Ceará ampliar a vantagem, o Vitória se perdeu em campo. Sem coordenação para ir ao ataque, o Leão abriu muitos espaços na defesa e acabou levando o 4º e 5º gols, ambos de Magno Alves, aos 33 e 38.

