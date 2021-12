Vitória é goleado e jogo acaba em confusão no Brasileiro sub-20

O Vitória perdeu para o Palmeiras por 4 a 1, nesta quinta-feira, 18, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de ida da final do Brasileiro sub-20, e saiu em desvantagem.

Com o resultado, o Rubro-Negro vai ter de vencer na partida de volta, na próxima quinta, 25, por três gols de diferença, para levar a decisão aos pênaltis.

Uma briga entre jogadores, com invasão de torcedores, encerrou o jogo dois minutos antes do fim. Na preliminar, o sub-17 perdeu para o Vasco por 3 a 1, pela ida da segunda fase do Copa do Brasil.

