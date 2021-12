Vitória e Escudero não chegam a acordo e trocam acusações

A novela entre Vitória e Escudero terminou sem final feliz. Após três dias de negociações, clube e jogador não chegaram a um acordo e as tratativas foram dadas como encerradas na tarde desta quarta-feira, 3. Em comunicados, as partes trocaram acusações.

O meia argentino, que recusou a proposta oferecida pelo presidente do Leão, revelou desgaste durante a negociação. "[...] Infelizmente as pessoas que levaram adiante a negociação acabaram atrapalhando muito o processo para eu ficar. Eu ontem saí do Barradão às 22h30, mas não foi resolvido nada", escreveu o atleta, em sua conta do Instagram.

Escudero treinava no CT Manoel Pontes Tanajura desde o dia 25 de fevereiro, quando voltou aos gramados após mais de um ano parado, Ele havia deixado o Vasco em setembro de 2017.

Já o Vitória, também por meio de nota, alegou que o desfecho negativo se deu depois de haver falta de concordância entre o jogador e seus representantes (confira íntegra abaixo).

"O Esporte Clube Vitória comunica à Nação rubro-negra que as negociações com o meia Escudero foram finalizadas. O atleta não permanecerá no Clube por um desentendimento dele com os seus empresários".

Além disso, a assessoria do clube ainda enfatizou que não mediu esforços para a permanência do argentino e concluiu, "O Vitória está acima de qualquer atleta".

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

