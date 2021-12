Jogando na maior parte do tempo de forma apática, o Vitória não conseguiu reverter a vantagem e perdeu novamente para o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, 20, no Mineirão, pela Copa do Brasil. Precisando vencer com 1 gol de diferença após ter perdido o jogo de ida por 2 a 1, o rubro-negro perdeu novamente pelo mesmo placar.

Bruno Porciuncula Vitória é eliminado pelo Cruzeiro da Copa do Brasil

Vitória agora vai focar suas forças na Série A do Brasileirão, onde é o 12º, com 19 pontos. O rubro-negro recebe o Santos no domingo, 24, às 18h30, no Barradão. O adversário do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil será conhecido por sorteio, já que os times brasileiros eliminados da Libertadores vão participar da próxima fase.

Apático

O Cruzeiro começou a partida parecendo que era o clube que precisava do resultado. A equipe mineira buscava o ataque e arriscava muitas bolas de longe. O Vitória parecia apático, tocando a bola sem conseguir assustar o Cruzeiro. Marinho era o mais acionado, enquanto Kieza ficava isolado no ataque.

Aos 22 minutos, o que já estava ruim piorou. Lucas recebu na ponta direita e cruzou na área do Vitória. Bruno Ramires, todo atrapalhado, abre o marcador de joelhos. Com 1 a 0 para o Cruzeiro, o Vitória teria que fazer, no mínimo, dois gols para levar para os pênaltis.

O Vitória até acordou um pouco na partida, mas continuava tendo dificuldades para chegar na área do Cruzeiro. Vander e Marinho abusavam das jogadas individuais e não ajudavam muito o rubro-negro.

Gol relâmpago

Mancini voltou do invervalo colocando Tiago Real no lugar de Marcelo. Mas logo com 1 minuto Ábila chutou rasteiro, Caíque tentou defender com o pé direito e a bola entra no gol. O Vitória passou a ir para a correria.

Aos 13, Mancini tirou Dagoberto e promoveu a estreia do boliviano Ramallo. O Vitória, sem nada a perder, foi para cima, mas os jogadores erravam muito. Kieza e Vander não estavam em uma noite inspirada.

O Vitória teve a chance de reduzir o marcador. Aos 21 minutos, Marinho foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Diego Renan cobrou em cima de Fábio e perdeu o primeiro pênalti da carreira. No rebote, Vander mandou por cima do gol.

Cinco minutos depois, Marinho finalmente fez o gol do Vitória. Vander fez belo lançamento para Marinho, que acertou um golaço batendo cruzado. Um minuto, Tiago Real bateu para o gol e acertou em cima de Kanu.

O Vitória se animou na partida e foi para o tudo ou nada, mas de forma desarrumada. O Cruzeiro, com o regulamento embaixo do braço, passou a se defender esperando o fim da partida e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Mesmo assim, aos 47, o Cruzeiro acertou duas vezes a bola na trave no mesmo lance.

