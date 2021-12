Vitória é eleito o time mais disciplinado do Brasileirão

Depois da excelente campanha no Campeonato Brasileiro, quando a equipe brigou por uma vaga na Libertadores, até a última rodada, e encerrou o torneio na quinta posição, o Vitória tem mais um motivo para se orgulhar.

De acordo com as contas da CBF, a equipe terminou o torneio como a mais disciplinada da Série A, sendo a segunda com menor número de faltas cometidas, quarta com menor número de cartões amarelos e a que menos foi punida com cartões vermelhos.

No total, o rubro-negro cometeu 591 faltas (apenas uma atrás do Internacional), resultando uma média de 15,6 por partida. Por conta do baixo número de infrações, a equipe levou somente 67 cartões amarelos e recebeu somente um cartão vermelho nos 38 jogos disputados.

A equipe do Leão liderou o Troféu Leonardo Gaciba, que calcula o fair play das equipes no torneio, durante grande parte do Brasileirão, enquanto o Atlético-MG, que esteve na "lanterna" em quase toda a competição, terminou como o clube mais indisciplinado.

Premiação entregue em programa de TV

A tradicional festa de premiação da CBF, onde seria entregue o troféu, teve que ser cancelada por conta da proximidade de datas com a cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo, realizada na sexta-feira, 6, em Costa do Sauípe.

Com isso, as premiações das Séries A, B e C serão divulgadas na noite desta segunda-feira, 9, no programa "Bem Amigos", da SporTV, apresentado pelo locutor Galvão Bueno. O canal transmite a festa do Brasileirão ao vivo desde 2005. O goleiro Wilson representará o rubro-negro para receber o troféu.

