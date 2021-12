Um domingo para esquecer. É assim que o torcedor do Vitória pode pensar desta tarde de domingo, 29, quando o Leão acabou sendo goleado pelo Atlético-PR por 4 a 0, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vitória é dominado e goleado pelo Atlético-PR na Arena da Baixada

O primeiro tempo da partida foi amplamente dominado pela equipe da casa, que abriu o placar logo no início com o artilheiro Marcelo Cirino. Em seguida, o meia atacante Marcinho ampliou e já nos acréscimos o volante Wellington anotou o terceiro do time paranaense.

Na segunda etapa do jogo, o Furacão administrou o resultado e fez mais um gol, ampliando o marcador com o atacante Pablo. O técnico Vagner Mancini ainda promoveu algumas mudanças na equipe, mas que não surtiram efeito e o Leão acabou goleado.

Com o resultado, o Rubro-Negro estacionou nos 18 pontos, enquanto que o Atlético-PR foi a 13 pontos e segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação da competição nacional. A equipe do técnico Vagner Mancini volta a campo no próximo domingo, 5, diante do Cruzeiro, às 16h, no Barradão.

O jogo

O Atlético-PR começou a partida pressionando o Vitória e abriu o placar logo aos 11 minutos da etapa inicial. Depois de um bom cruzamento de Jonathan, o atacante Marcelo Cirino aproveitou a falha do lateral improvisado Ramon e marcou o primeiro gol da partida.

Aos 21, após boa triangulação do ataque do Furacão, o meia atacante Marcinho ampliou para os donos da casa, anotando 2 a 0 no placar. Logo depois de sofrer o segundo gol, o técnico Vagner Mancini conseguiu ajustar a marcação e a equipe rubro negra equilibrou as ações.

No entanto, nos acréscimos do primeiro tempo, o Atlético-PR marcou mais um gol através de Wellington. Após boa jogada do lateral-esquerdo Lodi, o goleiro Ronaldo deu rebote e o volante só fez empurrar para o fundo das redes.

O segundo tempo do jogo se iniciou como o primeiro, com o Furacão dominando as ações e, aos 24 minutos, o centroavante Pablo marcou o quarto gol para a equipe da casa. Após boa trama do ataque paranaense, o goleador apenas escorou, dando números finais a partida.

No final do jogo, as equipes trocaram ações no ataque, mas o placar seguiu inalterado e o Vitória acabou sendo derrotado pelo Atlético-PR por 4 a 0, em Curitiba.

