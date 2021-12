Vitória é derrotado pelo Mogi no 1º jogo dos playoffs do NBB

O Vitória foi superado pelo Mogi no primeiro jogo dos playoffs do NBB realizado na noite desta segunda-feira, 4, no Ginásio de Cajazeiras. O rubro-negro baiano perdeu na prorrogação por 74 a 72.

O rubro-negro volta à quadra contra o Mogi na quinta, 7, às 19h, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Com a derrota, o Vitória só jogará novamente em Salvador se vencer um dos dois jogos em Mogi.

Jogo disputado

O Leão foi para o intervalo vencendo o Mogi por 43 a 37 - e chegou a abrir 40 a 28. O segundo tempo foi ruim para o Vitória. No terceiro quarto, fez apenas 8 pontos, contra 17 do Mogi. No último quarto, a disputa foi ponto a ponto e terminou empatado em 64 a 64.

Na prorrogação, o Mogi levou a melhor e conseguiu superar o time da casa.

