Vitória é derrotado pela Jacuipense na Copa Governador

O Vitória perdeu por 1 a 0 para o Jacuipense, no sábado, 12, no estádio de Pituaçu, em jogo válido pela 3ª rodada da Copa Governador do Estado.

O rubro-negro, que atuou com os jogadores que não estão sendo pouco aproveitados no time principal, levou o gol em uma jogada inusitada. Ao tentar cortar um cruzamento, o zagueiro Renato Santos acabou botando nas redes de sua própria equipe.

Mesmo com o resultado negativo o Leão continua na liderança do Grupo A, com seis pontos. O time já venceu o Galícia por 2 a 1 e goleou o rival Bahia por 3 a 0. Na outra partida do grupo, pela terceira rodada, o tricolor perdeu para o Galícia.

O Vitória foi a campo com: Gustavo; Daniel Borges, Renato Santos, Reniê e Clayton (Danilo Tarracha); Edson Magal (Alan Henrique), Dimas (Alan Patrick), Felipe e Vander; Alex Sandro e Rômulo. Técnico: Wesley Carvalho.

