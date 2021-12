Vitória e Cruzeiro fazem primeiro duelo por vaga nas oitavas

No trailer, o resultado foi animador. Pela 13ª rodada do Brasileirão, no domingo, o Vitória chegou a estar perdendo do Cruzeiro por 2 a 0, fora de casa, com um atleta a menos, pois Ramon havia sido expulso. Porém, com uma bela reação, alcançou o empate. Agora é a hora do longa-metragem. Vitória e Cruzeiro se enfrentam no mata-mata da 3ª fase da Copa do Brasil. O duelo de ida é nesta quarta-feira, 6, às 21h45, no Barradão.

Na ficção, o filme Bastardos Inglórios conta a história de um grupo de judeus liderados pelo tenente Aldo Reine que, na Segunda Guerra Mundial, formam um exército de combate aos nazistas.

Na vida real, Marinho será o líder do Vitória contra o Cruzeiro, clube que cinco atletas rubro-negros, além do técnico Vagner Mancini, já defenderam. O sentimento predominante é o de vingança contra uma agremiação que, de alguma forma, os rejeitou.

Mancini assumiu o Cruzeiro em setembro de 2011 e, sete meses depois, foi demitido após eliminação no Estadual. Marinho foi contratado em julho passado e, após ter sido subaproveitado, foi negociado com o Vitória em janeiro.

Diego Renan, revelado na Raposa em 2009, foi titular nas três primeira temporadas. Depois, perdeu espaço e, desde 2014, tem sido emprestado sucessivamente. Outro atleta que ainda pertence ao Cruzeiro é Willian Farias, contratado em 2014 e que, há seis meses, foi liberado para o Vitória.

A lista é fechada com Kieza, de passagem pouco produtiva em 2010, e Dagoberto, que foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013 e 2014, mas, por problemas de contusão, não teve o contrato renovado.

Na partida de três dias atrás, que serviu de aquecimento para os duelos decisivos da Copa do Brasil, Marinho foi o melhor em campo. Sofreu o pênalti convertido por Diego Renan e ainda fez a jogada que resultou no gol derradeiro do jogo.

O astro do confronto comentou: "Pelas circunstâncias, fiquei feliz por termos alcançado o empate. Foi bom voltar ao Mineirão com o apoio do torcedor do Vitória e do técnico Mancini. Agora, é evoluir ainda mais para o próximo jogo".

Farias emendou: "No Cruzeiro, fui campeão, mas infelizmente não tive um momento profissional e pessoal tão bom. É claro que a gente se motiva ainda mais para enfretá-lo de novo. Tomara que os triunfos fiquem em Salvador".

A história do filme

Produzido em 2009, o longa dirigido por Quentin Tarantino é ambientado na França ocupada pelo exército alemão na Segunda Guerra Mundial. O tenente Aldo Raine (Brad Pitt) reúne um batalhão de soldados judeus para se vingar e matar o máximo possível de nazistas.

Mancini faz mistério

A tendência do Vitória é ir a campo com força máxima. Assim, Vagner Mancini repetiria a escalação do empate em 2 a 2, há três dias, no Mineirão, válido pelo Brasileiro. Contudo, o técnico preferiu não confirmar o time.

Nesta terça, 5, realizou treino secreto, com os portões da Toca do Leão fechados. Mancini comentou que vai avaliar o desgaste físico de cada jogador antes de informar os titulares, o que deve ocorrer momentos antes do jogo. Já o Cruzeiro terá os desfalques do lateral Bryan e do atacante Riascos.

