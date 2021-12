Vitória e Cruzeiro fazem prévia de jogo pela Copa do Brasil

O Vitória inicia neste domingo, 3, um autêntico minicampeonato contra o Cruzeiro. Após a partida da manhã, haverá outras duas, só que válidas pela terceira fase da Copa do Brasil. Tudo em um intervalo de somente 18 dias.

O primeiro duelo do mata-mata em questão será já na próxima quarta-feira, às 21h45, no Barradão. O confronto de volta ocorrerá no dia 20, também uma quarta, no mesmo horário, no Mineirão.

O jogo de hoje também não deixa de ser um confronto direto. Vitória e Cruzeiro vivem situação semelhante no Brasileirão, tentando se distanciar da zona de rebaixamento e sonhando com o G-4. A dupla está 'grudada' na tabela. O Leão baiano iniciou a rodada em 13º lugar, com 16 pontos. A Raposa Mineira, em 14º, com 14.

Leão reforçado

O Vitória conta com o retorno de seus dois principais atletas. Kieza cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Marinho, que fraturou o nariz, viu a lesão regredir e vai a campo com uma mascara protetora. O técnico Vagner Mancini só deve confirmar o time no vestiário, mas os favoritos a sair são o meia Tiago Real e o atacante Vander.

