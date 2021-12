Vitória e Coritiba fazem duelo de opostos na Série B

Com a tradição de muitos confrontos na Série A do Brasileirão, Coritiba e Vitória se enfrentam nesta terça-feira, 27, em momentos bem opostos na Série B, às 19h15, no estádio Couto Pereira, fechando o primeiro turno da competição nacional. Enquanto o Leão busca se afastar da zona de rebaixamento, o Coxa quer se firmar cada vez mais no G-4 e na briga pela liderança.

Para este jogo, o técnico Carlos Amadeu tem dois desfalques no meio de campo. O volante Baraka e o meia Felipe Gedoz receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Operário-PR e estão suspensos.

Por outro lado, o comandante rubro-negro poderá contar com o meia Ruy. O contrato do jogador, que pertence ao Coxa e está emprestado ao Vitória, não tem nenhuma cláusula que o impeça de entrar em campo e ele vai pro duelo na vaga de Gedoz.

Quem também está confirmado logo de início na partida é o lateral-direito Van. Em entrevista coletiva nesta segunda, 26, na Toca, o defensor garantiu que a equipe vai à Curitiba para não sofrer gols e sair com um bom resultado. “São três jogos sem tomar gol. Sinal que a defesa está bem sólida, bem firme. Vamos continuar sem tomar gol”, prometeu.

Se do lado do Leão a preocupação é com a degola, no Coritiba a busca é pelo acesso à elite nacional. Vice-líder da Série B, o time curitibano pode assumir a ponta da tabela em caso de triunfo sobre o Vitória.

É promessa de jogo difícil em Curitiba e que o Leão possa conquistar os três pontos para sair do sufoco na Série B.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

