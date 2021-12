Em jogo com dois tempos distintos, o Vitória e o Vitória da Conquista empataram na noite desta quarta-feira, 10, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, em partida válida pela segunda rodada do Campeoan. O empate deixou o Leão em primeiro lugar no Grupo 1, com 4 pontos. O Conquista é o segundo do Grupo 2, com 2 pontos.

Bruno Porciuncula Vitória e Conquista empatam em jogo com final eletrizante

Mancini tem agora mais dez dias para corrigir as falhas do Vitória, já que o time só joga agora no dia 21, às 16h30, contra o Jacobina, no Barradão. O Conquista vai jogar já neste fim de semana, no domingo, 14, contra o Ceará, em partida da Copa do Nordeste.

Primeiro tempo devagar

O primeiro tempo foi de baixo nível técnico. O gramado ruim fez os times errarem muitos passes. O Vitória da Conquista estava bem postado em campo, impedindo muitos avanços do Vitória, que abusava de passes longos, favorecendo a defesa do Bode.

O primeiro chute a gol foi só aos 17 minutos de jogo. Amaral deu um belo chute a gol, mas a bola saiu sem assustar o goleiro do Conquista.

Vander tinha boa movimentação e era o que mais assustava no Vitória, apesar dos chutes de longe que pouco assustaram o Bode. Tiago Real também se movimentava, mas parecia perdido em campo, sem contribuir com objetividade na partida.

O Conquista começou a pressionar mais a partir dos 30 minutos, usando, principalmente, a velocidade de Tatu. Mas quem teve a melhor chance de marcar foi o Vitória. Aos 46, Diego Renan mandou uma bomba e o goleiro Carlos Alberto espalmou para a pequena área. Amaral quase aproveitou, mas zagueiro conseguiu cortar.

Etapa final eletrizante

O segundo tempo foi de mais correria, mas entrar em qualquer uma das defesas ainda estava difícil. Então, qual é a salvação dos times nessas horas? A bola parada. Aos 10 minutos, juiz marca falta em Vander a um passo da grande área. Marinho cobra com maestria e abre o marcador.

Dois minutos depois, Fernando Miguel deu mais emoção para a partida. Ele dominou a bola com o pé após recuo e tentou driblar Tatu, mas ele perdeu a bola, por sorte, a pelota bateu no jogador do Conquista e o goleiro pôde defender com as mãos.

O gol fez o Vitória relaxar e o Bode passou a mandar na partida. Rayllan, que havia acabado de entrar, aos 27, é derrubado na área do Vitória e juiz marcou pênalti. Tatu cobrou e acertou a trave. O Vitória puxou o contra-ataque, mas vacilou e Arthur roubou a bola, dando belo passe para Tatu que deu um toquinho para deslocar Fernando Miguel e empatar a partida.

Dois minutos depois, Tatu recebeu outra bola de cara para Fernando Henrique, mas bateu em cima do goleiro. E o Conquista passou a gostar da partida. Aos 35, Rayllan acertou um belo chute por cima do goleiro e a bola bateu no travessão.

Aos 42, mais um lance perigoso contra o Vitória. Rayllan foi lançado, invadiu a área sozinho, driblou o goleiro e chutou para fora, mas juiz marcou impedimento. Aos 49, o Conqusita quase marca novamente. Cacá recebeu belo passe e driblou Fernando MIguel, mas chutou fraco para o gol e Ramon salvou o último lance da partida, que seria o gol da virada.

