Vitória e Chapecoense fazem duelo entre defesas mais vazadas

Quando a bola começar a rolar para Vitória e Chapecoense, nesta quarta-feira, 6, às 19h30, no Barradão, estarão frente a frente as duas piores defesas do Campeonato Brasileiro. Após nove rodadas, os dois times sofreram juntos incríveis 38 gols, sendo 20 na conta dos rubro-negros, equipe mais vazada do Brasileirão.

Se o Leão é o time que mais levou gols, a Chape tem o goleiro mais vazado. Isso porque os tentos sofridos pelo Rubro-Negro foram divididos entre Caíque e Elias. Cada um foi buscar a bola na rede em dez oportunidades. Do outro lado, Jandrei foi o titular na meta catarinense nas 18 vezes que a equipe levou gols.

A receita para uma partida cheia de gols fica completa com o fato de que as duas equipes possuem ataques produtivos, em especial o Vitória, que já marcou 15 vezes e tem o segundo melhor ataque do Brasileirão. Apenas o Flamengo, com 16, soma mais gols que o Leão. Já a Chape marcou 12 gols na Série A.

O confronto de logo mais deve mexer na parte inferior da tabela. A Chape, 14ª colocada, soma dez pontos, dois a mais que o Vitória, 17º e primeiro time posicionado dentro da zona de rebaixamento. Assim, um triunfo em casa é suficiente para tirar o Rubro-Negro do Z-4. Por outro lado, em caso de novo tropeço, a equipe verá mas um rival direto se distanciar.

Mudanças

Pela segunda vez na temporada, Vagner Mancini falou em “oxigenar” o time do Vitória após uma derrota. O torcedor, então, deve esperar mudanças no time que entra em campo nesta quarta, contra a Chapecoense

“A gente vai ter que dar uma oxigenada na equipe para que, diante da Chapecoense, volte a ser o Vitória de sempre, um time aguerrido, comprometido, um pouco mais concentrado”, disse o treinador, em entrevista coletiva depois da goleada sofrida para o Santos, no último domingo.

Algumas dessas mudanças, no entanto, serão forçadas, como as saídas de Elias e Rodrigo Andrade do time inicial. O volante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e não pode entrar em campo nesta quarta. Já o goleiro fica fora por questões contratuais.

Elias chegou ao Barradão emprestado pela Chape e, por contrato, não pode enfrentar a equipe catarinense. Ronaldo e Lucas Marques são os prováveis substitutos para o encontro de logos mais. O que também pode ser dado como certo é o retorno de Jeferson, que não enfrentou o Santos porque estava suspenso.

Juninho, Willian Farias, Wallison Maia e Bryan ainda estão entregues ao departamento médico e seguem fora do time. Fillipe Soutto, Jonatas Belusso e José Welison estão em fase de transição e também desfalcam o rubro-negro.

Treino único

A preparação para a partida contra a Chapecoense foi feita em treino único, nesta terça, na Toca do Leão. A atividade foi dividida em dois períodos, com trabalho tático e jogadas de bola parada.

Antes do treino, como de costume, Mancini reuniu os jogadores para uma conversa. Como todo o trabalho foi feito com portões fechados, o time para nesta quarta é um mistério.

