Vitória é campeão da Libertadores de Futebol de Areia

O Vitória garantiu a taça de campeão da Libertadores da América neste domingo, 2, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O time baiano empatou em 8 a 8 com o Vasco da Gama, antigo campeão, e conquistou o titulo nos pênaltis, por 3 a 2.

O Vasco abriu 3 a 1 no primeiro tempo. No início do segundo, o time carioca ampliou, mas o Vitória encostou com dois gols de Nelito e um de Reyder. No último tempo, o Leão tomou conta da partida, virou o jogo para 7 a 6. O Vasco empatou e levou o jogo para a prorrogação. Nos pênaltis, o Vitória levou a melhor, com o goleiro Pita defendendo a primeira cobrança do adversário.

“É o fruto de muito trabalho. Perdemos a Copa do Brasil para o Sampaio Corrêa, mas focamos na Libertadores. Pegamos o atual campeão da competição, repleto de jogadores da Seleção, mas vencemos. Trabalhamos muito pelo título”, disse Nelito, autor de cinco gols no jogo.

adblock ativo