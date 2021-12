Vitória e Botafogo se enfrentam precisando mostrar serviço

A estreia de Vitória e Botafogo-BA na segunda fase do Campeonato Baiano neste sábado, 16, às 16 horas, no Barradão, é uma partida em que ambos os times vão precisar mostrar um bom desempenho dentro de campo para exorcizar alguns fantasmas que rondam os dois adversários.

Do lado do mandante, o jogo em casa servirá como um cartão de visita para recuperar a confiança do torcedor rubro-negro, que apesar de ter aprovado boa parte das contratações da equipe, anda com um pé atrás com o seu desempenho após a desastrosa eliminação nas quartas de finais da Copa do Nordeste, ao ser goleado em pleno Barradão por 4 a 1 pelo Ceará.

Sem contar o jejum de dois anos sem ganhar o Baiano, algo que o torcedor do Vitória está desacostumado. A última vez que o Leão da Barra permaneceu três anos sem conquistar o Baiano foi no triênio 1986-88. Desde então, são 16 títulos estaduais (um dividido com o Bahia) em 24 disputados, um aproveitamento de 66,6%, com uma média de dois títulos a cada três anos.

Já o tradicional Botafogo de Salvador, de volta a primeira divisão após 23 anos fora da elite do estadual, entra em campo com o obrigação moral de fazer uma boa atuação. Isso porque nada menos que 12 jogadores do Mais Querido, além do técnico Ricardo Silva, estão emprestados e têm seus salários pagos pelo Vitória, o que pode suscitar alguma desconfiança se os jogadores vão querer dificultar a vida justamente daquele que paga mensalmente suas contas.

Novatos - Do time base do Vitória, cinco jogadores nunca disputaram o campeonato baiano: o goleiro Deola, o zagueiro Cardoso, os meias Escudero e Renato Cajá, além do atacante Maxi Biancucchi. Isso sem contar o próprio comandante, o técnico Caio Júnior, que sabe que sua permanência no cargo depende muito do desempenho da equipe no estadual.

Por isso, o jogo deste sábado é levado com total seriedade pelo grupo. A segunda fase do baiano tem apenas seis jogos, três em casa e três fora, e qualquer tropeço pode ser fatal. As equipes, divididas em dois grupos, enfrentam os times do grupo oposto. Vitória está no grupo 3, ao lado de Bahia de Feira, Juazeirense e Vitória da Conquista. O Botafogo-BA está no grupo 2, juntamente com Bahia, Feirense e Juazeirense. Os dois melhores de cada grupo se enfrentam na semifinal da competição.

Do lado do Botafogo-BA, a partida contra o Vitória servirá como prova de fogo das pretensões do time no Baiano. Na primeira fase, o Mais Querido conquistou sua classificação apenas na última rodada, quando chegou a correr risco de ser rebaixado. Passado o perigo do descenso, agora é o momento de ousar voos mais altos, e tentar honrar a tradição de ser o quarto maior vencedor do Baiano com sete títulos conquistados, atrás apenas de Ypiranga (10), Vitória (26) e Bahia (44).

Por isso, as esperanças estão depositadas na experiência dos volantes Totinga e Xavier (ex-Vitória), além da linha de frente com William Henrique, Vitinho e Keno. O último é o artilheiro do time na competição, com quatro gols, e já vem despertando a atenção de outros clubes.



