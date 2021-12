Vitória e Botafogo empatam em jogo de poucas emoções

Vitória e Botafogo empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo, 25, no estádio Moacyrzão, em Macaé. Emerson aos 42 minutos do primeiro tempo, e Dinei, aos 25 do 2º, foram os autores dos gols da partida, que teve muita correira, mas poucas chances de gol.

Com o resultado, o Vitória foi para 15ª posição, com 6 pontos. O próximo jogo do rubro-negro baiano será contra o Goiás, quarta-feira, 28, às 21h, no Estádio Serra Dourada. Já o Botafogo vai ao Prudentão enfrentar o Palmeiras, às 19h30.

Sem sustos

O jogo começou com o Botafogo tocando mais a bola, mas sem assustar o Vitória, que teve uma chance excelente de abrir o marcador. A |aga do Botafogo vacilou, Souza dominou a bola e driblou o goleiro Renan mas, com o gol aberto, chutou para fora.

Com a zaga do Botafogo bem postada em campo, as melhores chances do Vitória eram dos chutes de longe de Marquinhos. Mas as tentativas não assustavam o goleiro da equipe carioca.

O Botafogo abusou dos cruzamentos na área e Ayrton, do Vitória, salvou pelo menos duas bolas que tinham endereço certo: a cabeça de Emerson preparada para fazer o gol. Mas, aos 42 minutos, Luiz Gustavo cortou mal o cruzamento na área e a bola sobrou para Emerson, que chutou forte e abriu o marcador.

Segundo tempo

Com o ataque inoperante, Jorginho tirou Léo Costa e Souza, colocando Willie e Dinei. E as mudanças surtiram efeito. Aos 25 minutos, Tarracha cruza rasteiro, Renan falha, e a bola sobra para Dinei, que só tem o trabalho de tocar para o fundo das redes.

Com o gol de empate o jogo ficou mais aberto, mas nenhuma equipe teve chance clara de gol até o fim do jogo.

