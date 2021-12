Vitória e Botafogo decidem título da Copa do Brasil Sub-17

Vitória e Botafogo decidem, nesta terça-feira, 19, às 16h30 (de Brasília), o título da Copa do Brasil Sub-17. O jogo decisivo será realizado no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.

A situação do Leãozinho para ficar com o inédito troféu é muito difícil, já que no primeiro jogo no Barradão, em Salvador, perdeu por 3 a 1. Para ser campeão, o rubro-negro terá que ganhar por três gols de diferença ou devolver os 3 a 1 para tentar o título na loteria dos pênaltis (na final, gol fora de casa não é critério de desempate).

A base do rubro-negro já foi finalista desta competição em duas oportunidades com a categoria sub-20, faturando a edição de 2012. "Queremos muito esse título, que é inédito para o time juvenil. Parabenizo toda a turma pela brilhante campanha", disse o coordenador da Divisão de Base do clube, Carlos Anunciação, por meio de nota divuldgada pela assessoria.

O Vitória vai a campo para a decisão com Jonh; Cedric, Rangerson, Gabriel e Padilha; Hebert, Farinha e Geovane; Yan, Ruan Potó e Eron.

adblock ativo