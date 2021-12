Vitória e Boa Esporte não saem do zero em Varginha

O Leão curtiu uma de camaleão e sofreu uma metamorfose. Diferentemente do Ba-Vi do último sábado, quando goleou o Bahia, o rubro-negro não foi bem, na noite desta terça-feira, 7, e ficou no 0 a 0 com o Boa Esporte, em Varginha, interior de Minas Gerais.

Com o resultado, o Vitória caiu da 5ª para a 6ª colocação da Série B, com 20 pontos conquistados em 11 jogos.

Após a partida, o diretor de futebol do Vitória, Anderson Barros, informou que o volante Marcelo Mattos, ex-Botafogo, desembarca nesta quarta, 8, para assinar com o Leão.

O jogo

O técnico Vagner Mancini escolheu Vander para substituir Escudero e deixou Diego Renan- que estava com cansaço muscular - no banco para a entrada de Mansur. Os dois, assim como quase todos os companheiros, tiveram um primeiro tempo apagado.

Para quem assistiu ao Ba-Vi, ver a primeira etapa do duelo entre o rubro-negro e o time mineiro foi uma tortura. No gramado irregular do Dilzon Melo, foram poucas as vezes que as duas equipes tentaram o gol.

As raras chances, para ambos os lados, eram criadas com chutes de fora da área. O único que levou algum perigo foi o de Pirão, aos 24 minutos. Ele mandou um chute forte e a bola passou à direita de Fernando Miguel.

No segundo tempo, houve um pouco mais de movimentação e as equipes passaram a buscar mais o gol. Logo aos três minutos, Pirão recebeu um bom passe de Clébson e chutou em cima de Fernando Miguel, que saiu abafando.

O Vitória só chegou com perigo aos 21, quando Diogo Mateus arriscou de fora da praça e Fernando espalmou por cima do gol. Depois, Radamés chutou colocado e a redonda passou à esquerda de Fernando Miguel. Márcio Diogo ainda tentou, de cabeça, mas mandou por cima.

