Vitória é absolvido pelo STJD e se livra de multa por invasão a campo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu, nesta segunda-feira, 19, o Vitória e o Palmeiras pelo incidente que ocorreu no último jogo entre as duas equipes, no dia 11 de dezembro, pela 38ª rodada do Brasileirão da Série A, quando três torcedores invadiram o campo do Barradão. A decisão cabe recurso. O duelo terminou 2 a 1 para o time paulista.

Para evitar a multa, os clubes apresentaram prova documental contendo as informações de identificação e o boletim de ocorrência dos três torcedores. Para o relator do processo, o auditor Eduardo Melo, ao entregar a compração da identidade e o boletim de ocorrência, os clubes são eximidos da responsablidade pelo ocorrido.

O árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva relatou na súmula da partida que precisou parar o jogo em dois momentos: o primeiro foi quando um torcedor vindo da arquibancada destinada ao Palmeiras invadiu o campo aos 32 minutos do segundo tempo. Ele disse também que o torcedor logo foi contido pelos policiais e que a partida foi paralisada por um minuto.

Em outro momento, ao fim da partida, outros dois torcedores entraram em campo, vindo um em direção da torcida do Palmeiras e outro vindo na direção da torcida do Rubro-Negro, mas logo foram contidos pela polícia e retirados do campo.

