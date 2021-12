Vitória duela pelo mata-mata da Copa SP nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 10, às 15h (horário da Bahia), em Jundiaí, o time sub-20 do Vitória encara o Red Bull Brasil-SP pelo mata-mata da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Leãozinho avançou de etapa ao se classificar como o primeiro colocado do Grupo 12, com sete pontos. Foram dois triunfos (2 a 0 sobre o Atlético-GO, que se classificou como segundo da chave, e 2 a 1 sobre o lanterna e dono da casa Atibaia) e um empate (1 a 1 diante do ABC).

Já o Red Bull foi o segundo de sua chave, o Grupo 11, e passou após uma derrota e duas vitórias. Uma delas foi por 5 a 1 diante de outro representante baiano, o Vitória da Conquista, que perdeu todos os jogos que realizou.

O Red Bull ainda fez 4 a 1 no Joinville, mas, na estreia, havia levado 1 a 0 do Paulista de Jundiaí, que passou em primeiro lugar com 100% de aproveitamento.

A Copa São Paulo começou com 120 equipes. Esta segunda fase está sendo disputada por 60. Avançam à etapa seguinte somente 30. Ou seja, se perder nesta terça, o Rubro-Negro será eliminado.

Até aqui, um dos destaques do Vitória na Copinha tem sido o centroavante Eron, autor de dois gols. Na segunda rodada, foi dele, aos 25 minutos do segundo tempo, o tento de empate que evitou a derrota diante do ABC. Na partida mais recente, ele abriu o placar do triunfo sobre o Atibaia. O marcador seria ampliado pouco depois pelo meia Matheus.

Eron só passou em branco na estreia. O primeiro tento do 2 a 0 sobre o Atlético-GO foi contra. O segundo veio em cobrança de falta do lateral direito Cedric, outro destaque rubro-negro até aqui.

Tanto Cedric quanto Eron já estão na disputa de sua segunda Copa São Paulo de Futebol Fúnior.

