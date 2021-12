Vitória duela com Palmeiras na estreia de Carpegiani

O Vitória enfrenta o Palmeiras neste domingo, 19, às 16h, no Barradão, na estreia do técnico Paulo César Carpegiani, visando a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Na 16ª posição, o Leão está com 19 pontos, beirando a zona de rebaixamento e precisa de um triunfo para se afastar da degola.

>>Acompanhe os lances do jogo entre Vitória x Palmeiras

O treinador deve promover diversas mudanças na equipe rubro-negra para o jogo, a começar pelo sistema tático que passa a ser o 4-1-4-1. Com isso, o meia atacante Lucas Fernandes deve ser aproveitado entre os titulares. Já Kanu vai ceder a vaga na defesa para a Aderllan, que está recuperado de lesão e apto a jogar.

Por outro lado, Carpegiani não poderá contar com o volante Arouca, nem com o lateral-direito Lucas. Ambos os jogadores pertencem à equipe paulista e não podem atuar por forças contratuais.

Do lado palmeirense, o técnico Felipão deve utilizar um time misto no confronto e poupar alguns jogadores, dando oportunidade a Lucas Lima no meio de campo. O único desfalque na equipe é o meia Gustavo Scarpa, com uma inflamação no pé.

A arbitragem da partida é de Rodrigo Batista Raposo, que será auxiliado por José Reinaldo Nascimento Júnior e Luciano Benevides de Souza.

adblock ativo