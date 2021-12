Vitória domina premiações do Campeonato Baiano

Dois dias depois de ter erguido o troféu de campeão baiano, o Vitória ainda colhe louros pela sua incontestável campanha no torneio estadual.

Nesta terça-feira, 21, no evento de encerramento promovido pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), o rubro-negro dominou a lista de melhores da competição com oito premiações.

Destaque para os gringos Escudero, que ganhou o prêmio de melhor apoiador 2, e Maxi Biancucchi, que faturou o prêmio de atacante 1. Victor Ramos, Gabriel Paulista, Nino Paraíba, Michel, Luís Alberto e Renato Cajá também figuraram entre os melhores.

Apesar do vice-campeonato conquistado, o Bahia passou em branco e não conseguiu emplacar nenhum dos seus jogadores entre os premiados.

Artilheiro, craque e revelação - A grande aposta da noite se confirmou: artilheiro do Baianão, o atacante Rômulo, do Bahia de Feira, levou também os prêmios Atacante 2, Revelação e Craque do campeonato.

Uma vez que o Vitória e o Bahia de Feira firmaram uma parceria recentemente, o goleador do torneio estadual está cada vez mais perto da Toca do Leão. Especula-se que ele acerte com o rubro-negro até a próxima sexta-feira, 24.

