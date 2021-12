Vitória divulga termos de adesão para inscrição das chapas nas eleições

O Esporte Clube Vitória divulgou nesta segunda-feira, 1º, os termos de inscrição individual para os interessados nas funções da nova diretoria, que será formada na próxima eleição do clube, que acontece este mês.

O clube divulgou também o regimento eleitoral 2019, além do documento que aprova a inserção da transição do Estatuto Social, assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Robinson Santos Almeida.

No último domingo, 31, os sócios-torcedores aprovaram a antecipação das eleições, durante a Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Com 284 votos a favor e 244 contra, os sócios decidiram que as eleições acontecerão em dois turnos. O primeiro turno acontece no dia 24 de abril.

