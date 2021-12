Vitória divulga relacionados sem Uelliton

O Vitória divulgou na tarde desta quarta-feira, 26, a lista de jogadores relacionados para a viagem até Florianópolis, onde o rubro-negro encara o Avaí, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Mais uma vez, Uelliton ficou de fora da lista de jogadores relacionados. Capitão da equipe, o volante não entra em campo desde a 23ª rodada, quando o Vitória empatou com o Ipatinga em 1 a 1 no Ipatingão.

Recuperado de uma suposta lesão muscular que o tirou de molho por quase duas semanas, o volante já vinha treinando a parte física, mas será poupado pelo técnico Paulo César Carpegiani. Nino Paraíba, Léo, Leilson, Eduardo Ramos e o atacante William são os desfalques por lesão e por isso não constam na lista.

Para a partida, há a possibilidade Dinei fazer dupla de ataque com Élton e Rodrigo Mancha jogar ao lado de Michel no meio-campo, tomando o lugar do criticado Fernando Bob.

