Vitória divulga regras da eleição desta quinta-feira

O Vitória divulgou nesta terça-feira, 13, algumas regras para a eleição de quinta, 15, quando os sócios patrimoniais e os 1,9 mil sócios com mais de 18 meses do programa Sou Mais Vitória (SMV) escolherão a chapa que comandará o clube pelos próximos três anos.

O pleito ocorrerá no Barradão com horário de votação das 11h às 21h. A lista dos associados do SMV aptos a votar está disponível no site do Vitória.

Só aqueles com direito a voto terão acesso ao estádio. Eles devem estar munidos da carteira de sócio, além de identidade com número do CPF.

Ricardo David é o candidato a presidente pela chapa ‘Vitória de Rodos Nós’; Ivã de Almeida, pela ‘Vitória do Torcedor’; Paulo Carneiro, pela ‘Vitória Gigante’; e Raimundo Viana pela ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’

