Vitória divulga polêmicas listas de sócios

Motivo de desentendimentos em recente reunião do Conselho Deliberativo, as listas de sócios do Vitória foram, enfim, publicadas na sexta-feira, 29, no site do Rubro-Negro.

<ARQUIVO ID=1524877/>

<ARQUIVO ID=1524876/>

Juiz da 4ª Vara Cível, Roberto José Lima Costa deferiu anteontem um pedido de dois torcedores para que o clube divulgasse, em até 24 horas, a lista de sócios aptos a comparecer na próxima assembleia geral, marcada para o dia 6 de junho. Cada dia de atraso representaria uma multa de R$ 10 mil ao clube.

Às 17h16, o Leão liberou relações de duas categorias de sócios: torcedores e contribuintes. Em cumprimento à determinação judicial, constavam número de inscrição e tempo de vínculo dos sócios-torcedores.

A solicitação foi uma iniciativa do Vitória Livre, um grupo de oposição que reivindica a democratização rubro-negra com eleições diretas. A Justiça também proibiu qualquer mudança no estatuto do clube antes da assembleia geral, sob pena de multa de R$ 50 mil.

A diretoria do Leão alega que as listas já seriam publicadas na semana que antecede a assembleia geral. O diretor jurídico Nilton Almeida recebeu a liminar anteontem. A comissão que está reformando o estatuto se reunirá na próxima segunda-feira.

