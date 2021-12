Vitória divulga planejamento para a sua pré-temporada

Nos últimos dias do ano em que conseguiu êxito na sua luta por retornar à elite do futebol brasileiro, o Vitória dará o pontapé inicial para a temporada 2013.

O time baiano volta às atividades já na próxima quarta-feira, 26, para iniciar a preparação para a Copa do Nordeste, que terá início no dia 20 de janeiro do próximo ano.

Na tarde desta sexta-feira, 21, por meio de uma nota publicada em sua página oficial na internet, o rubro-negro baiano divulgou a programação da primeira semana de trabalho e traçou um panorama do atual elenco do clube.

A reapresentação acontecerá às 15h do dia 26. Até o dia 30, os atletas passarão por uma bateria de exames médicos e de testes físicos e serão liberados no domingo, 30, para as comemorações de final de ano.

O goleiro Deola, o zagueiro Alan Henrique, o volante Fernando Bob, e os atacantes Índio, Adaílton e Marcelo Nicácio devem se apresentar somente a partir da quinta-feira, 3 de janeiro.

Também será esta a data em que todo o elenco voltará ao batente, após o recesso de final de ano. Somente o atacante Willie, que será submetido a uma cirurgia para se curar de uma arritmia cardíaca, não aparecerá na Toca do Leão no começo da temporada.

A nota do departamento de futebol rubro-negro salienta ainda que o atacante Lúcio Maranhão, contratado por empréstimo junto ao Asa, é por enquanto o único atleta contratado.

Empréstimos - Como início da sua parceria com o Botafogo-BA, o Vitória cederá alguns jogadores para a disputa do Campeonato Baiano pelo avirrubro da capital.

São eles: o goleiro Caio Secco; os laterais Dimas, Iuri e Jeferson; os volantes Duyllio, Esdras e Adauto; os meias Arthur Caculé e Felipe; e o atacante Thiago.

adblock ativo