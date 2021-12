Vitória divulga parcial de ingressos para jogo contra São Paulo

O Esporte Clube Vitória repetiu a promoção da partida contra o Corinthians e disponibilizou uma carga de 15mil ingressos do setor arquibancada por R$10. No entanto, apesar do valor mais baixo do que o normal, a adesão não tem sido a esperada. Até às 13h30 desta quarta-feira, 24 – dia em que se encerra a promoção –, apenas 1900 bilhetes haviam sido vendidos.

O rubro-negro voltou a fazer propaganda da promoção nas suas redes sociais oficiais no fim da manha desta quarta. No empate com o Corinthians, mais de 10mil ingressos promocionais haviam sido vendidos até o fim da promoção. O público total foi de 18.663 torcedores.

