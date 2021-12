Vitória divulga números que serão usados por candidatos

Com todas as chapas inscritas, o Vitória divulgou na tarde desta quinta-feira, 11, na Toca do Leão, os números que serão utilizados pelos candidatos que concorrem à presidência do clube (confira relação abaixo).

O pleito marcado para o dia 24 de abril, consta com sete chapas, sendo apenas cinco postulantes ao cargo de presidente do conselho diretor.

As outras duas chapas, "Frente Vitória Popular " e "300 do Vitória" concorrem apenas ao Conselho Deliberativo, atualmente comandado pelo deputado Robinson Almeida (PT).

