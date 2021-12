Vitória divulga lista de relacionados para o Ba-Vi

Na manhã desta sexta-feira, 2, o Rubro-Negro realizou seu último treino antes do clássico Ba-Vi, no sábado, 3, às 16h30, na Arena Fonte Nova. Inicialmente, comissão técnica e elenco se reuniram para assistir vídeos de jogos do Bahia. "Estava mostrando vídeo do nosso adversário, aquilo que a gente vai enfrentar no jogo. Fiz questão que todos vissem, de bola parada, saída de jogo, que faz parte da nossa semana de trabalho", disse o treinador sobre a atividade. Logo em seguida, a equipe realizou um tradicional rachão no campo principal do Barradão.

Ao final do rachão, foi divulgada a lista de relacionados que contou com o retorno do volante André Castro [veja abaixo]. Já com relação à equipe que entrará em campo contra o Bahia, Mancini diz que tem somente uma dúvida.

Com o retorno de Diogo Mateus, o treinador rubro-negro ainda não decidiu se vai colocar o jogador na lateral-direita e deslocar Diego Renan para a esquerda ou manter Diego Renan na direita e Euller na lateral-esquerda.

