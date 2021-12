Vitoria divulga lista de associados após ação judicial

O Vitória divulgou nesta segunda-feira, 28, a lista completa de sócios do clube, depois de um grupo oposicionista à atual diretoria entrar com uma ação judicial.

A ordem foi dada pela juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho, da 8ª Vara Cível, após expedição de uma liminar no dia 18 de outubro. O clube teria que divulgar a lista no prazo de cinco dias o nome dos sócios que participariam da eleição.

Os integrantes do "Vitoria seculo 21", que pretendem montar uma chapa para disputar as eleições presidenciais no pleito de dezembro, discordam das regras impostas pela atual diretoria rubro-negra.

Na lista constam cerca de nove mil nomes de associados, mas o número de aptos a votar pode ser reduzido, uma vez que somente os que estão em dia com as obrigações terão direito a voto.

adblock ativo