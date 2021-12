Vitória divulga início da pré-temporada em 2016

Depois do período de férias, o Vitória já tem data marcada para o início da pré-temporada de 2016. Comissão técnica e atletas, devem estar no clube no dia 5 de janeiro.

De acordo com a assessoria do Leão, os dias iniciais da pré-temporada serão marcados por testes físicos. Os atletas ficarão concentrados até o dia 23 de janeiro.

A primeira partida oficial do Rubro-Negro em 2016, será no dia 31 de janeiro, às 16h, contra a equipe do Jacuipense, válida pelo Campeonato Baiano.

