Vitória disponibiliza 15 mil ingressos por R$ 10 para duelo contra São Paulo

O Vitória quer o apoio do torcedor no duelo contra o São Paulo, nesta sexta-feira, 26, às 19h30, no Barradão. O clube disponibilizou uma carga de 15mil ingressos a R$ 10 para o setor arquibancada. A promoção começou às 9h desta terça-feira, 23, e durará até quarta-feira, 24, ou enquanto durarem o estoque. Os bilhetes podem ser adquiridos em todos os pontos de venda: bilheterias do Barradão, além dos shoppings Capemi, Lapa e Paralela.

Na partida com o Corinthians, no santuário rubro-negro, no último domingo, 21, também houve promoção nos mesmo requisitos da atual. 10.070 ingressos foram vendidos. Na quinta-feira, os ingressos da arquibancada voltam ao valor normal (40/20) e começará a comercialização do setor cadeira e visitante.

