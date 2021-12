Vitória discute nomes de técnicos; Argel e Silas especulados

O presidente do Vitória, Carlos Falcão, esteve reunido com o gestor de futebol do clube, Felipe Ximenes, durante toda a tarde desta segunda-feira, 19. A pauta do encontro não foi divulgada, porém, o assunto prioritário no Leão é a contratação do novo técnico do time, após a saída de Ney Franco.

De acordo com o coordenador de futebol, João Paulo, o Rubro-Negro está decidindo entre três nomes. "Não posso citar nomes, mas desses três será escolhido um", disse.

A reportagem de A TARDE apurou que o Vitória manteve conversas com Argel Fucks e Silas. Ambos estão disponíveis no mercado e são jovens.

Argel era treinador da Portuguesa até a o último sábado, quando entregou o cargo depois da derrota por 2 a 1 para o América-RN, de virada, no Estádio do Canindé. Ele assumiu a Lusa na sétima rodada do último Campeonato Paulista.

O gaúcho, ex-zagueiro do Inter, Argel dirigiu o time por 17 vezes, obtendo sete vitórias, sete derrotas e três empates.

Já Silas, esteve este ano a frente do América-MG por três jogos do Campeonato Mineiro e foi demitido após a derrota para o time B do Cruzeiro por 2 a 0. Ele chegou ao Coelho durante a disputa da Série B do Brasileirão em 2013 e não conseguiu levar o time à divisão de elite. No cartel, foram 21 jogos com sete vitórias, dez empates e quatro derrotas.

Sobre esses dois nomes, a diretoria do Leão não confirmou, mas também não desmentiu se Argel e Silas fazem parte desse trio que está sendo discutido internamente no clube.

Cinco reforços

Para o jogo contra o Atlético-MG, nesta quinta, 22, às 21h, o técnico interino Carlos Amadeu terá o retorno de cinco jogadores. Estão de volta ao time Ayrton, Luiz Gustavo, Souza, Dinei e Vinícius. Ficam de fora Juan, com dores na coxa, e William Henrique, com uma lesão nas costas. A previsão é de afastamento por duas semanas.

Nesta terça, 19, o elenco Rubro-negro vai treinar no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, local do confronto.

O ex-atacante Deivid vai passar por um período de estágio no Leão. O jogador, que se aposentou este ano, ficará cerca de 15 dias acompanhando o trabalho da comissão técnica do Vitória.

