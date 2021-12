Vitória discute mudanças no estatuto em setembro

O presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Robinson Santos Almeida, convocou nesta segunda-feira, 22, uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para discutir as propostas de alteração do Estatuto do clube.

A reunião acontece no dia 1º de setembro, às 8h, na primeira convocação, contando com três quartos dos associados. A segunda convocação será às 8h30, com maioria simples, e a terceira às 9h, com qualquer número de associados.

A AGE será realizada no Espaço Sedur, Complexo do Barradão (Avenida Artêmio Valente, nº 1, Praça Nossa Senhora da Vitória), via estacionamento principal.

adblock ativo