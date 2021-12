Vitória deve ter três reforços para buscar recuperação

O elenco do Vitória ganhou folga nesta segunda-feira, 10, e retorna aos trabalhos na tarde desta terça, 11, no Estádio de Pituaçu. Ney Franco dará início à preparação para enfrentar a Chapecoense, no próximo domingo, na Arena Condá.

O técnico do Leão espera contar com o retorno do zagueiro-volante Luiz Gustavo, que desfalcou a equipe diante do São Paulo após sofrer uma pancada no joelho, na última quinta. Os meias Escudero e Marcinho já devem estar à disposição do treinador.

O site Infobola, do matemático Tristão Garcia, divulgou nesta segfunda. novos números sobre as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão. O risco do rubro-negro, que é o 17º com 34 pontos, subiu de 47% para 65%. A Chapecoense, 16ª com 36 pontos e próximo adversário do Leão, tem 25% de chance.

adblock ativo