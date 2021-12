Vitória deve ter retorno de Maxi para duelo com o Náutico

De fora do empate com o Internacional na quinta-feira, 12, por conta de dores na panturrilha, o atacante Maxi Biancucchi deve retornar ao time no próximo domingo, 15, quando o rubro-negro recebe o Náutico, às 18h30, no Barradão, em Salvador.

Artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com oito gols, o argentino será reavaliado nesta sexta-feira, 13, para saber se terá condições de jogo. Sendo liberado, ele treina com o grupo durante a tarde e estará à disposição do técnico Ney Franco.

Sem Maxi, Marquinhos ganhou espaço no time e agradou a comissão técnica com boas atuações nos últimos dois jogos, atuando como armador e formando dupla de ataque com Dinei.

O Vitória é o 13º colocado no Brasileirão, com 24 pontos, enquanto o Náutico é o lanterna da competição. O confronto será válido pela 21ª rodada do torneio nacional.



adblock ativo