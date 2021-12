Vitória deve ter dois desfalques contra o Salgueiro

Depois da conquista do título de campeão baiano, o Vitória não terá folga nesta segunda-feira, 20. Já às 15h30, o elenco rubro-negro se reapresenta na Toca do Leão visando o jogo da próxima quarta-feira, 22, às 19h30, na Arena Fonte Nova, contra o Salgueiro, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Caio Júnior deve ter dois desfalques. Um deles já está certo: é o goleiro Deola, que se machucou no treino de sábado, 18, antes do Ba-Vi. Com uma lesão na mão esquerda, o goleiro fará exame para investigar o grau da lesão. Com isso, Wilson continua como titular.

O outro desfalque deve o zagueiro Gabriel Paulista. Na coletiva após o jogo, o técnico Caio Júnior admitiu perder o jogador, que pode estar com uma lesão. Mas o treinador afirmou que, fora estes dois jogadores, não pretende poupar ninguém da partida de quarta.

