Vitória deve repetir equipe contra o Ceará

O técnico Paulo César Carpegiani vem mostrando confiança no desempenho do Vitória nesta Série B 2012. Mesmo com o "apagão" da equipe durante o segundo tempo contra o Joinville, o comandante rubro-negro deu indícios que pretende repetir aquela equipe diante do Ceará, na sexta-feira, 24, às 21h, no Estádio Presidente Vargas.

Nesta quarta-feira, 22, o treinador comandou um trabalho tático na Toca do Leão. Primeiro, fez os jogadores trabalharem a posse de bola dando apenas dois toques na bola. Depois, ensaiou jogadas de linha de fundo envolvendo os laterais e atacantes do Leão.

Na área, Willian e Élton se posicionaram para desviar os cruzamentos de Gílson e Willie, dando indícios de que o esquema com os dois centroavantes usado contra o JEC deve continuar. Uelliton, poupado do treino da última terça com cansaço muscular, trabalhou normalmente e vai para o confronto.

Com isso, a equipe que encara o Vozão pela última rodada do primeiro turno da Série B deve ser formada por Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gílson; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Willie; Élton e Willian.

Com o triunfo do Criciúma por 2 a 0 na terça-feira, sobre o Avaí, o Vitória deixou temporariamente a liderança da Série B 2012. Para recuperá-la, o único resultado que interessa ao Leão é o triunfo sobre o Ceará. O empate deixaria os times empatados em pontos, número de vitórias e saldo de gols, desempatando apenas no número de gols-pró, onde o time catarinense tem 44 e o baiano 32.

