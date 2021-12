Vitória deve regularizar quatro atletas nesta quarta-feira

Com o primeiro compromisso oficial na quinta-feira, 26, em partida em casa contra o Sergipe pela Copa do Nordeste às 19h, o Vitória corre contra o tempo para regularizar o máximo possível de atletas para reforçar a equipe que entrará em campo.

Nesta terça, 24, foram liberados para jogar Alan Costa, Geferson, Uillian Correia, Norberto, Alan Costa, Willian Farias, Pisculichi e Jean Paul Pineda. Nesta quarta, 25, é o último dia de regularização para os atletas que forem estrear na Copa do Nordeste.

De todos os 12 recém-contratados, seis ainda não tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. São Dátolo, Fred, Cleiton Xavier, Gabriel Xavier, Paulinho e André Lima.

De acordo com o supervisor Mario Silva, quatro desses jogadores devem ser regularizados até o meio-dia. “Temos quatro pendências que devem sair no BID até esta quarta. Estão todos no pré-BID e não tem qualquer impedimento para a regularização deles”, disse.

Mesmo que Mario Silva não tenha adiantado nomes, os prováveis são Fred, Cleiton Xavier, Gabriel Xavier e Paulinho. Dátolo ainda deve demorar um pouco para estrear, já que está fazendo trabalho de recondicionamento físico, e André Lima, como acabou de ser contratado, deve ser regularizado mais adiante.

Dátolo treina com equipe

No treino desta terça, a surpresa ficou justamente por conta de Dátolo, que participou pela primeira vez de um coletivo. Até então, ele trabalhava apenas a parte física para fortalecimento da musculatura.

Desta vez, o argentino participou do aquecimento e do trabalho técnico do treinador Argel Fucks. Mesmo assim, ele ainda vai continuar com o trabalho de condicionamento.

Depois, o elenco foi dividido em três times para um treino técnico, no qual as equipes se enfrentam alternadamente.

