Vitória deve poupar titulares contra o Náutico-RR

Antes de encarar o rival Bahia no próximo domingo, 1º, no primeiro jogo da final do Baianão, o Vitória decide a classificação à segunda fase da Copa do Brasil diante do Náutico-RR. A partida está marcada para quarta-feira, 26, às 21h45, na Fonte Nova.

Na ida, há duas semanas, em Boa Vista, o Leão venceu por 3 a 2. Com a vaga quase assegurada, vai poupar alguns titulares visando a decisão do Estadual.

Quem deve aparecer é o lateral direito Norberto, parado desde que sofreu uma lesão no joelho há sete meses. No ataque, com Kieza suspenso, Dagoberto, que estreou há cinco dias, pode fazer sua primeira partida como titular do Leão.

Na tarde desta segunda, 25, Mancini comandou um trabalho tático e jogadas de bola parada. Nesta terça, 26, à tarde, o técnico do Rubro-Negro finalizará a preparação do time na Arena Fonte Nova, palco da partida.

