Vitória deve manter rodízio e mandar reservas para jogo em Jacobina

Após o triunfo de quarta-feira, 22, sobre o Sergipe, que garantiu ao Vitória a classificação na primeira posição de sua chave na Copa do Nordeste, o técnico Argel Fucks prometeu analisar a situação do grupo para definir quem mandará a campo para o duelo de domingo, 26, às 18h30, em Jacobina, diante da equipe local.

No entanto, é praticamente certo que o time será composto por maioria de reservas, como já foi feito no último embate pelo Baianão: a vitória por 1 a 0 sobre o Jacuipense, no domingo passado.

Existem duas justificativas lógicas para a escolha. O Leão já está garantido nas semifinais do estadual, com boa vantagem na liderança, e encara na próxima quarta-feira o primeiro confronto pelas quartas de final do Nordestão. Além disso, há o claro desgaste pela sequência de duas partidas fora de casa com viagens feitas de ônibus.

“Vamos ver como os jogadores vão se apresentar. Foram cinco horas para chegar, cinco horas para voltar [sobre a viagem a Aracaju], depois mais cinco para chegar no local do próximo jogo [Jacobina]”, destacou Argel, que não deverá ter Kieza à disposição. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a partida contra o Sergipe, mas o clube só dará informação concreta sobre a lesão nesta sexta, 24, quando os titulares voltam ao trabalho.

Quem deve atuar como centroavante diante do Jegue da Chapada é André Lima, um dos três que viajaram a Sergipe a treinar nesta quinta, 23, no Barradão. Os demais ganharam folga. Sobre a sequência do Campeonato Baiano, resumiu o que o time ainda aspira: “Nossa motivação é continuar em 1º”.

